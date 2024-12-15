Российский пловец выиграл серебро чемпионата мира

Российский пловец Кирилл Пригода выиграл серебряную медаль чемпионата мира на открытой воде на дистанции 50 м брассом.

Он показал результат 25,56 секунды. Золотую медаль завоевал Цинь Хайян, представляющий Китай (25,42). Тройку лучших замкнул турок Хусейин Эмре Сакчи.

В активе Пригоды на этом мировом первенстве также серебро на дистанции 100 метров брассом и золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексом.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали, а 12 числа серебро выиграл Кирилл Пригода.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее мужская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты на чемпионате мира по плаванию.