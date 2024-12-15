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Россия эвакуировала часть персонала своих загранпредставительств в Дамаске

В МИД сообщили об эвакуации из Дамаска части персонала загранпредставительств РФ

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Телеграм-канал «ДСКЦ МИД России»

Россия эвакуировала часть персонала заграничных представительств РФ в Дамаске. Об этом заявили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД Российской Федерации.

«Пятнадцатого декабря в московский аэропорт «Чкаловский» специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы «Хмеймим» осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске», — сказано в сообщении.

В центре заявили, что российская сторона также эвакуировала из столицы Сирии сотрудников дипломатических миссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

Там добавили, что работа посольства РФ в Дамаске продолжается.

Накануне лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти Сирии предоставили России возможность переосмыслить свои отношения с сирийским народом.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Совфеде оценили сроки окончания гражданской войны в Сирии.

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