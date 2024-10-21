Власти сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Одессе

Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер заявил в Telegram-канале, что в Одессе поражена портовая инфраструктура.

По его словам, пожар в порту Одессы произошел после вечерней ракетной атаки.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе около 20:30 часов. Отмечалось, что на месте прилета был виден столб дыма.

20 октября «Российская газета» со ссылкой на местные паблики писала, что в Одессе начался пожар в порту после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.