ВС РФ нанесли удар по заводу беспилотников ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотные летательные аппараты, применяемые для ударов по Крыму. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, удар был нанесен накануне, 20 октября, — по Запорожскому судостроительному судоремонтному заводу. Российские военные применили для этого авиационные бомбы с модулями управления (УМПК).

Завод расположен на берегу Днепра.

Рогов уточнил, что предприятие имеет одно из ключевых значений для совершения атак на воде. Удар по заводу был нанесен тогда, когда новые беспилотники были готовы к отгрузке. Кроме того, в момент удара на предприятии находилось большое количество специалистов, в том числе иностранных.

Чиновник добавил, что власти Украины попытались преподнести произошедшее так, словно ВС РФ нанесли удар по торговому центру, однако от завода до ТЦ несколько сотен метров, густо застроенных.

Ранее украинский чиновник заявил, что объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили урон.