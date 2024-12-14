В Орловской области потушили пожар, возникший после атаки БПЛА

Пожарные ликвидировали возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникшее в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По словам областного главы, пожар был потушен в 23:00 мск.

«Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу!» — написал Клычков.

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку дронами по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда украинские войска целятся беспилотниками.