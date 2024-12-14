Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой

Салоны красоты в Чечне, чьи услуги рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде, необходимо закрыть. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.

«Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей — «Газета.Ru»), где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — заявил глава Чечни.

Также Кадыров заявил, что в ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, которые представляют сеть Darba Pharmacy, где для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система.

В апреле Кадыров утвердил требования к темпу музыкальных произведений в Чечне, которые ограничивают темп от 80 до 116 ударов в минуту для исполнения музыкальными группами в регионе. Как пояснил глава минкульта Чечни, подобное решение было принято для того, чтобы музыка, исполняемая местными коллективами, соответствовала «чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

Ранее муфтий Чечни осудил запрет хиджаба в школах.