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В Киеве подтвердили, что сбитый у Херсона летчик использовал иностранное оружие

ВСУ: в Киеве признали применение иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины признали, что летчик, сбитый под Херсоном, применял иностранное оружие. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По информации ведомства, с выполнения боевой задачи не вернулся летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил.

«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — поделились в ВСУ.

При этом командование ВСУ не сообщило, какими именно средствами поражения был оснащен самолет, а также модель самолета.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили два беспилотника ВСУ.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте падения дронов работают сотрудники оперативных служб города. Богомаз поблагодарил за работу российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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