В ресторане на одном из грузинских курортов найдены 12 тел

В индийском ресторане на курорте Гудаури в Грузии найдены 12 тел без следов насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«В спальном помещении на втором этаже индийского ресторана, расположенного в Гудаури, были обнаружены тела 12 человек, работавших в этом же учреждении», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 11 человек были иностранцами, один — гражданином Грузии. Эксперты не обнаружили на телах следов насильственной смерти.

Предварительно, рядом со спальнями погибших располагался генератор, который работал ночью из-за отключения электричества.

На месте работают эксперты-криминалисты, для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

До этого на месте взрыва на складе в Пушкино спасатели обнаружили тело погибшего.

Вероятной причиной взрыва называют нарушение техники безопасности при производстве пиротехники.

Ранее в Москве произошел взрыв в торговом центре.