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Над тремя регионами РФ и над Черным морем сбиты пять беспилотников

МО: силы ПВО сбили пять дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями, а также над Черным морем. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа были сбиты в период с 21:30 до 22:30 мск. Два украинских дрона были поражены над территорией Курской области, по одному — над Белгородской и Брянской областями, и еще один — над акваторией Черного моря.

Вечером 14 декабря сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области. В ночь на субботу на территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края также были уничтожены беспилотники ВСУ. Несколько дронов упало на частный дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский журналист предрек ВСУ тотальное дезертирство в 2025 году.

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Атаки БПЛА на Россию
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