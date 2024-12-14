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В США заверили граждан, что неопознанные дроны над городами не опасны

Минбезопасности США: неопознанные дроны над городами не представляют угрозы

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Телеграм-канал «SHOT»

Власти США пока не обнаружили доказательств того, что замеченные в небе над американскими городами неопознанные дроны угрожают общественной безопасности. Об этом сообщил журналистам представитель министерства внутренней безопасности (МВБ), пишет РИА Новости.

По его словам, власти понимают обеспокоенность людей и выделяют значительные ресурсы на расследование сообщений о неопознанных объектах.

«На данный момент у нас нет доказательств, указывающих на угрозу общественной безопасности», — сказал чиновник.

Он отметил, что сотрудники МВД и ФБР вместе с полицией Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы установить природу и происхождение замеченных объектов.

14 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

До этого американский ученый Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотниках над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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