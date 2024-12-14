Тренер «Вашингтона» рассказал, сможет ли Овечкин сыграть в ближайших матчах

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал первую тренировку форварда Александра Овечкина после перелома, отметив, что он не будет обозначать даты возвращения игрока, передает RMNB.

«Это еще один шаг. Я не буду ставить цели или обозначать возможные даты возвращения. Сыграет ли Овечкин в одном из ближайших матчей? Будет видно», — сказал Карбери.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Ранее Овечкин впервые после перелома принял участие в командной тренировке «Вашингтона».