На американской военной базе произошла стрельба

На военной базе США в Джорджии произошла стрельба, сообщает телеканал CBS.

«База армии США в Джорджии была временно закрыта в субботу после того, как в результате инцидента <...> там был застрелен человек», — говорится в сообщении.

В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) базы Форт Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. Информация о жертве не разглашается, пока не будет уведомлена семья погибшего. Данные о стрелявшем также не приводятся.

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