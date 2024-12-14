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На американской военной базе произошла стрельба

CBS: один человек погиб после стрельбы на военной базе США в Джорджии

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Karolis Kavolelis/Shutterstock

На военной базе США в Джорджии произошла стрельба, сообщает телеканал CBS.

«База армии США в Джорджии была временно закрыта в субботу после того, как в результате инцидента <...> там был застрелен человек», — говорится в сообщении.

В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) базы Форт Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. Информация о жертве не разглашается, пока не будет уведомлена семья погибшего. Данные о стрелявшем также не приводятся.

Новость дополняется.

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