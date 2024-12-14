Шольц снова отказался поставлять ракеты Taurus Украине

Глава правительства ФРГ и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах Олаф Шольц снова высказался против одобрения Берлином нанесения ударов немецким оружием вглубь территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, за два дня до дебатов в бундестаге по вопросу о вотуме доверия правительству политик также отказался от передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Среди прочего Шольц отверг позицию кандидата на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который как раз выступает за поставку Германией ракет Taurus Украине, а также за снятие ограничений на удары вглубь России немецким оружием.

«Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, для ударов вглубь российской территории — так это и останется», — заявил канцлер ФРГ.

Шольц также подчеркнул, что четко позиционирует себя «против всех горячих голов, которые считают, что можно делать все что угодно».

22 ноября Шольц заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы правительства будет проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины. Политик подчеркнул, что Берлин продолжит твердо придерживаться обещаний по оказанию помощи Киеву, однако одной из важнейших задач стало предотвращение эскалации конфликта и его возможного перехода в противостояние между РФ и НАТО.

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