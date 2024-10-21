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Российский боец рассказал о рекордах сложности боев в Курской области

ТАСС: Курская область побила рекорды по сложности боев

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Боевые действия в Курской области побили рекорды сложности. Об этом ТАСС заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«На самом деле, самая сложная Курская область. Мне есть с чем сравнивать. Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду. Курская область побила рекорды по сложности», — рассказал боец.

Военнослужащий отметил, что до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион его группа успела побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве. По словам «Аида», проходившие там бои были сложные, но их интенсивность оказалась ниже, чем в Курской области.

До этого «Аид» сообщил, что против Вооруженных сил РФ в Курской области воюют более 10 бригад ВСУ и подразделения наемников, в том числе из западных частных военных компаний. Командир напомнил, что ранее все боеспособные подразделения, включая их так называемую пожарную 47-ю бригаду, переброшены в Курскую область.

Ранее разведчики «Ахмата» вывели в Курской области из окружения более 100 человек.

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Атаки на Курскую область
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