Украинский военный сообщил о критической ситуации со снабжением под Селидовом

Российские войска перерезали все дороги снабжения под городом Селидово в Донецкой народной республике, кроме одной небезопасной, заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мучной». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

По словам «Мучного», происходящее в районе Селидова напоминает события в Угледаре. Российская армия перерезала все дороги, по которым осуществлялось снабжение. Осталась лишь одна дорога, по которой двигаться крайне небезопасно.

Украинский военный отметил, что удержание Селидово чрезвычайно важно для ВСУ, так как в случае его потери начнутся проблемы на севере, где проходит трасса на Покровск.

17 октября сообщалось, что украинские войска начали отступать из Селидово малыми группами.

15 октября подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют. По словам офицера, это связано с тем, что ВСУ рискуют остаться без снабжения и, как следствие, без бригад и необходимых боеприпасов.

Ранее в ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово.