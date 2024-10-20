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В России проведут испытания обнаружения дальних беспилотников ВСУ

ТАСС: в России проведут испытания обнаружения дальних беспилотников ВСУ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В России проведут испытания системы пеленгации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Т1-ам», которая работает через сотовую связь. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данная система позволит выявлять дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины, передвигающихся вдоль русел рек с целью остаться незамеченными для средств противовоздушной обороны.

«Прибор «Т1-ам» переведен на работу через сотовую связь, что позволяет расставить датчики на любых расстояниях и делает расчеты более точными», — заявили в конструкторском бюро «Талламхо».

Отмечается, что прибор также позволит своевременно выявлять аппараты противника при помощи систем акустической разведки.

9 октября сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в России разработали «умный» беспилотник.

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