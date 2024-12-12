Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу МЧС Киргизии задержали по подозрению в коррупции

В Киргизии сообщили о задержании бывшего главы МЧС по делу о коррупции

close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывший глава МЧС Киргизии Султан Ураманаев задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

«ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан экс-министр МЧС, экс-депутат Жогорку Кенеша (Верховного совета. — прим. ред.), экс-губернатор Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, задержанный в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года приобрел акции ГАО «Токчулук» за счет государственных средств, после чего незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

До этого бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу.

Ранее Краснов раскрыл число обнаруженных фактов получения взяток в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами