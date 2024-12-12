Экс-главу МЧС Киргизии задержали по подозрению в коррупции

Бывший глава МЧС Киргизии Султан Ураманаев задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

«ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан экс-министр МЧС, экс-депутат Жогорку Кенеша (Верховного совета. — прим. ред.), экс-губернатор Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, задержанный в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года приобрел акции ГАО «Токчулук» за счет государственных средств, после чего незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

До этого бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу.

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