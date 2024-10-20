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ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевского района Запорожской области

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Телеграм-канал «Тицкий_на_Юге»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание администрации Васильевского района в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«Сегодня в 16:32 украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотника возле здания администрации Васильевского района», — написал он.

По словам замглавы области, в результате атаки повреждено остекление здания.

Он также заявил, что информации о пострадавших не поступало.

Накануне жительница Брянской области получила ранение в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Дрон прилетел по селу в Стародубском муниципальном округе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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