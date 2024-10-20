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Во Франции объяснили выгоду от сообщений о корейских военных в России

JDD: сообщения об армии КНДР в РФ нужны Киеву для интернационализации конфликта

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Сообщения о северокорейских военных в России выгодны Украине для интернационализации конфликта. Об этом пишет французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Издание пишет, что за сообщениями об отправке северокорейских военных может стоять попытка Украины «интернационализировать конфликт» и продемонстрировать, что Россия в конфликте вынуждена прибегать к помощи союзников.

На днях президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Договор предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное отправке северокорейских солдат в Россию. 1500 спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке России, передает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Всего, по данным агентства, Северная Корея намерена направить 12 тыс. солдат элитных подразделений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник Ходаренок заявил, что 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте.

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