У четырехкратной олимпийской чемпионки парализовало часть тела после инсульта

У четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела. Об этом сообщил ТАСС брат спортсменки Федор Сметанин.

Произошел обширный инсульт, состояние ее оценивают как стабильно тяжелое. Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону - рука не работает», — заявил он.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее ветеран московского «Спартака» рассказал о жизни после инсульта.