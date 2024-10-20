У российских военных улучшилась связь в районе Токмака

Связисты Вооруженных сил РФ улучшили уровень маскировки оборудования и качество связи в зоне ответственности 1430 гвардейского полка, количество точек связи выросло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проложили порядка 120 км кабеля. (Число) абонентов у нас постоянно увеличивается, поэтому протягиваем новые линии», — рассказал начальник связи батальона с позывным «Янтарь».

По его словам, по сравнению с первоначальным периодом качество связи, ее наличие и распространенность в разы выросла.

Накануне командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» с позывным «Атлет» заявил, что мобильные комплексы засекреченной телефонной связи отечественного производства, которые применяются в ходе специальной военной операции, превосходят аналоги стран Североатлантического альянса. Он отметил, что всем, кому понадобится связь с фронтом, десантники-связисты могут ее предоставить.

20 октября отмечается День военного связиста.

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