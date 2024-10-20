Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1805 солдат. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Уточняется, что подразделения группировки «Запад» ВС России улучшили тактическое положение, «Южной» сумели улучшить положение по переднему краю, группировка «Центр» продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ, «Восток» смогла занять более выгодные рубежи.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства и запуска беспилотников в Сумской и Харьковской областях», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 военных.

Из публикации следует, что за все время боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали более 25 тыс. военных ВСУ и вывели из строя 167 танков. Украинские отряды потеряли и сотни единиц других видов техники, включая 964 боевые бронированные машины и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.