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Минобороны России раскрыло общие потери ВСУ за сутки

Минобороны России: потери ВСУ за сутки составили до 1805 военных

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1805 солдат. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Уточняется, что подразделения группировки «Запад» ВС России улучшили тактическое положение, «Южной» сумели улучшить положение по переднему краю, группировка «Центр» продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ, «Восток» смогла занять более выгодные рубежи.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства и запуска беспилотников в Сумской и Харьковской областях», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 военных.

Из публикации следует, что за все время боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали более 25 тыс. военных ВСУ и вывели из строя 167 танков. Украинские отряды потеряли и сотни единиц других видов техники, включая 964 боевые бронированные машины и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.

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Операция на Украине
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