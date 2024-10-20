Стали известны потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки

Украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 310 бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, в ходе сражений в российском регионе Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились девяти единиц бронированной техники. Речь идет о семи боевых бронированных машинах, одном бронетранспортере M113 и одной боевой машине пехоты.

«Потери ВСУ составили более 310 человек, <...> шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — уточняется в заявлении.

Из публикации следует, что за все время боевых действий в Курской области российские солдаты ликвидировали более 25 тыс. военных ВСУ и вывели из строя 167 танков. Украинские отряды потеряли и сотни единиц других видов техники, включая 964 боевые бронированные машины и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что операция по уничтожению живой силы и техники ВСУ на территории российского региона продолжается.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде.