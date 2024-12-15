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На видео попал фаллический указатель у трассы под Петербургом

На видео сняли фаллический знак возле трассы под Петербургом

В Ленинградской области возле дороги заметили фаллический указатель. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Фаллический снежный указатель установили умельцы при въезде в Сосновый Бор — неясно, что он символизирует и на что намекает путникам», — говорится в публикации.

На видео, снятом водителем, видно, что неизвестные слепили из снега знак.

До этого археологи из Arbore Arqueoloxía нашли каменный пенис при раскопках Башни Мейра (Torre de Meira) на северо-западе Испании. Вероятно, предмет служил точильным камнем.

Как рассказали ученые, камень в форме фаллоса длиной 15,24 см был найден среди других артефактов, включая глиняную посуду и веретена. Археологи выяснили, что предмет мог служить точильным камнем, учитывая отчетливый рисунок износа на одной из его сторон.

Ранее в автомобиле мигранта, врезавшегося в гараж в Петербурге, нашли игрушки для взрослых.

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