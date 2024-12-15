Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с приятелем и прострелил ему глаз

В Удмуртии мужчина едва не лишил друга зрения, выстрелив ему в глаз

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ижевске суд заключил под стражу обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, житель Удмуртии выстрелил в глаз знакомому. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Ссора между двумя приятелями произошла в машине. В ходе спора один из мужчин схватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента. Пуля попала пострадавшему в глаз и размозжила глазное яблоко.

Раненого удалось спасти, его травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, решением суда обвиняемый заключен под стражу до 12 февраля 2025 года. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых мужчины и женщины. Между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Липецке полицейский выстрелил в приятеля в служебной машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами