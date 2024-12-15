Россиянин поссорился с приятелем и прострелил ему глаз

В Ижевске суд заключил под стражу обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, житель Удмуртии выстрелил в глаз знакомому. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Ссора между двумя приятелями произошла в машине. В ходе спора один из мужчин схватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента. Пуля попала пострадавшему в глаз и размозжила глазное яблоко.

Раненого удалось спасти, его травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело, решением суда обвиняемый заключен под стражу до 12 февраля 2025 года. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых мужчины и женщины. Между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Липецке полицейский выстрелил в приятеля в служебной машине.