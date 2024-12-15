ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot

Российские военные в течение суток вывели из строя четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от западных стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что удары по технике украинских формирований нанесли оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ совместно с артиллерийскими расчетами. Содействие им оказывали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска.

«Уничтожена машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в заявлении.

Из него следует, что за минувшие сутки российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 146 районах. Также под удары попала инфраструктура военных аэродромов на Украине.

10 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросил зарубежных партнеров передать его стране дополнительные комплексы Patriot. Во время встречи с руководителем группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа, которая состоялась в Киеве, глава государства призвал поставить в зону конфликта от 10 до 12 таких ЗРК.

Ранее журналисты узнали, что США передали Украине более 800 ракет для комплексов Patriot.