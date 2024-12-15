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Уволенный министр экономики ФРГ назвал причину распада правящей коалиции

Экс-министр экономики ФРГ Линднер: правящая коалиция распалась из-за разногласий

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Markus Schreiber/AP

Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась в связи с непреодолимыми разногласиями в правительстве. Об этом заявил экс-министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но при этом продолжал настаивать на увеличении государственного долга, что в итоге и спровоцировало разлад внутри руководства государства.

Линднер был уволен 7 ноября после отказа принять проект бюджета страны на 2025 год. Его уход поддержали ряд министров, поэтому 11 декабря немецкий канцлер вынужденно направил в бундестаг запрос о доверии правительству.

«Светофор» сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции», — сказал Линднер.

13 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.

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