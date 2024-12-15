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Появились кадры последствий шторма в Сан-Франциско

CNN опубликовал кадры последствий шторма в Сан-Франциско

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Anthony Uribe/via Reuters

Американский телеканал CNN показал кадры последствий шторма в городе Сан-Франциско, штат Калифорния.

Сильный ветер переворачивал автомобили, ломал пальмы и перебил линии электропередач.

В материале говорится, что город впервые в истории был включен в зону предупреждения о торнадо, но Национальная метеорологическая служба не обнаружила его признаков. Торнадо был зафиксирован в Скоттс-Вэлли, Калифорния, примерно в 107 км к югу от Сан-Франциско. По данным Центра прогнозирования штормов, в Калифорнии в среднем бывает девять торнадо в год.

По данным службы, скорость ветра в районе округа Ричмонд и парка Золотые Ворота составляла 128 км/ч.

7 декабря МВД сообщало, что на мысе Виндис полицейские спасли туристов, которые не смогли преодолеть переправу через реку на машине во время шторма. Во время переправы одна из машин зацепилась за камень и увязла в песке.

Ранее ученые узнали причину мощнейших пылевых бурь на Марсе.

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