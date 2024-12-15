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Украинский МИД обвинил ФИФА в нарушении международного права

Спикер МИД Украины Тихий: ФИФА нарушает международное право

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Reuters

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал в своих соцсетях извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) за то, что во время жеребьевки отбора к чемпионату мира по футбола была показана карта, на которой Крым был отмечен как территория России.

«Перекраивая международные границы, вы нарушаете международное право и поддерживаете российскую пропаганду. Мы исправили карту за вас и ожидаем публичных извинений», — заявил Тихий.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, Киев его результаты не признает.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее Украина пожаловалась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма.

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