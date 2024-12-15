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Во время матча «Реала» выбежал на поле фанат с чипсами от российского блогера

Фанат во время матча «Реала» выбежал на поле с чипсами от блогера Литвина

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Soccrates Images/Contributor/Getty Images

Во время матча чемпионата Испании между мадридскими «Райо Вальекано» и «Реалом» на поле выбежал фанат, держа в руках пачку чипсов от бренда российского блогера Михаила Литвина, передает «Чемпионат».

Во время забега по футбольному полю болельщик снимал себя на телефон. Стюарды быстро увели нарушителя порядка с поля, дав продолжить игру, которая завершилась со счетом 3:3.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил стюардов, чтобы сделать фото с болельщиком во время матча третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Польши. Роналду добежал до боковой линии поля вместе с фанатом и они сделали фото вновь.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Ранее во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик.

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