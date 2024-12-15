Целью существования НАТО является насыщение военно-промышленного комплекса стран Запада. Такую точку зрения на странице в соцсети Х высказал бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес.

По его словам, Североатлантический альянс продвигает войну, а не мир. Кроме того, целью существования НАТО является насыщение военно-промышленного комплекса Запада, утверждает он.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Он также заявлял, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. Это поможет им победить, как они победили в холодной войне, когда тратили на оборону существенно больше 3%, добавил генсек.

Ранее Рютте рассказал о «маленькой проблеме» при обсуждении мира на Украине.