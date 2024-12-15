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Сябитова о новом браке Ивлеевой: «Жаль Настю»

Телеведущая Сябитова заявила, что Ивлеевой не повезло со свекровью

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова предположила в беседе с Voice, что у блогерши Анастасии Ивлеевой могут возникнуть проблемы в браке с Филиппом Бегаком из-за свекрови.

«Свекровь выдает такие комментарии, что мне жаль Настю», — заявила телеведущая.

Сябитова считает, что Ивлеевой не повезло с матерью мужа. По ее мнению, свекровь блогерши «подливает масло в огонь».

«Что бы там, как говорится, ни было. Но с такой свекровью просто ей не позавидуешь. Этот брак, наверное, будет держаться на Настином терпении. Когда уже терпение лопнет со стороны новых родственников, тогда, наверное, развалится все», — поделилась сваха.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность супруга. Журналистка Алена Мартынова предположила, что новым мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Мать мужа Ивлеевой Филиппа Бегака Дарья Семенова призналась, что ей не сказали о свадьбе сына. По словам женщины, она не из тех матерей, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях.

Ранее в Москве подали заявление о банкротстве бывшей жены Баскова.

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