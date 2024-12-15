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Российские силы ПВО сбили украинский истребитель и более 100 беспилотников за сутки

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и 116 беспилотников

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны сбили украинские самолет МиГ-29, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 650 самолетов, 283 вертолета, 37,8 тыс. беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 19,6 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 29,2 тыс. единиц военной автотехники.

Этим утром российские операторы FPV-дронов уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Константиновкой. Источник ТАСС сообщил, что опорный пункт противника уничтожили бойцы 6-й мотострелковой дивизии. В силовых структурах уточнили, что также во время ударов ликвидировали десять человек из личного состава ВСУ.

Также бойцы группировки российских войск «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по месту скопления личного состава и техники ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили позицию ВСУ благодаря курящему военному.

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