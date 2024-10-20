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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя более чем 10 часов

Смирнов: опасность атаки беспилотников отменена в Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Угрозу атаки беспилотников объявили в Курской области 19 октября в 18:35 мск.

Вечером 19 октября Смирнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. Глава региона предупредил жителей, что в случае обнаружения обломков дронов не рекомендуется к ним приближаться и прикасаться.

Минобороны РФ сообщило, что около 16:20 средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Также в субботу с 09:40 до 12:10 российские военные сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями.

В ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ: над Орловской областью было сбито 18 дронов, семь — над Курской, еще три — над Брянской.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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