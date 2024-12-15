Бывший вице-президент УЕФА оценил уровень чемпионата России

Бывший глава Российского футбольного союза и экс вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а ныне почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждем сенсаций, новых футбольных звезд, но не в этот раз. Не скажу, что совсем все блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это мое мнение», — рассказал Колосков Legalbet.

Бывший глава РФС не считает, что московский «Локомотив», ярко выступавший в первой части сезона, показал удивительный футбол, хотя и играл ярко в отдельных встречах. По его мнению, «Динамо» играет в красивый футбол, но тоже не удивило, как и ЦСКА. Отметил Колосков за три последних матча «Ростов» Валерия Карпина, но в целом считает уровень средним, а главной особенностью турнира – постоянную борьбу.

На зимний перерыв после 18-ти проведенных туров лидером ушел «Краснодар», набравший 39 очков. Действующий чемпион санкт-петербургский «Зенит», выигравший шесть последних чемпионатов, занимает второе место, уступая по дополнительным показателям, «Спартак» располагается на третьем месте, отставая на два очка, а «Локомотив» и «Динамо» уступают лидерам по четыре балла.

Ранее возвращение российского футболиста из Европы в РПЛ назвали шагом назад.