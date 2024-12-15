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Легенда «Динамо» назвал лучшего игрока команды в первой части сезона

Экс-футболист Терехин: Нгамале был лучшим в «Динамо» в первой части сезона

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Олег Терехин рассказал о том, кто, по его мнению, был в первой части сезона лучшим футболистом столичного «Динамо», за которое он выступал во время карьеры сам.

«Трудно выделить лучшего футболиста «Динамо» в первой части сезона. Команда ровная, но назову Нгамале. Он способен играть на всех позициях и везде приносит пользу. В последнем туре его перевели в атаку, он сразу голевой пас Тюкавину отдал, и игра с «Химками» закончилась. Ключевой игрок. Главная фишка Нгамале — универсальность», — рассказал Терехин Legalbet.

30-летний Нгамале проводит в составе бело-голубых уже третий сезон. В нынешнем чемпионате он принял участие в 14-ти играх Российской премьер-лиги, отметившись в них пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Всего за два года в составе «Динамо» он сыграл 59 матчей в РПЛ, отметившись 13 забитыми мячами и одиннадцатью голевыми передачами.

«Динамо» занимает после первой части сезона четвертое место в чемпионате страны, набрав 35 очков в 18-ти встречах, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла.

Ранее экс-тренер сборной России оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ.

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