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Глава ДНР рассказал, какая часть Курахово находится под контролем ВСУ

Пушилин: не более 20% Курахово остается под контролем ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Под контролем украинской армии находится не более 20% населенного пункта Курахово в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории населенного пункта продолжаются бои, однако украинских солдат осталось «совсем немного в процентном соотношении». Он добавил, что большая часть бойцов ВСУ находится в жилых домах.

Пушилин подчеркнул, что наиболее важными направлениями остаются Кураховское и Красноармейское. Глава ДНР отметил, что ожидает пополнения списка освобожденных территорий.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что попавшие в кураховский котел солдаты ВСУ смогут сохранить жизнь только сдавшись. По его словам, судьба украинских военных незавидна. Он добавил, что до полного окружения группа ВСУ не менее восьми раз запрашивала разрешение отступить, но командование им отказывало.

Ранее сообщалось, что не менее 200 военных ВСУ заблокированы в городе Курахово.

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