ВС РФ эвакуировали людей из курского приграничья

ВС РФ эвакуировали из курского приграничья восемь человек, написало правительство области в Telegram-канале.

По данным властей, из Кореневского района была эвакуирована местная жительница, а из Большесолдатского района забрали двух женщин и пятерых мужчин. Сейчас они в безопасности.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу Дмитрия Лубинца установить местонахождение или посетить людей, которые пропали в Курской области после вторжения ВСУ. Она рассказала, что в ее аппарат поступили обращения от жителей региона по поводу поиска родных и целых семей. Москалькова сообщила, что из Курской области эвакуированы более 112 тыс. чел., 12 тыс. находятся в пунктах временного размещения и в соцучреждениях. Еще около 40 тыс. чел. отказались от эвакуации и вернулись домой.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.