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Ситуация на объекте в Орловской области, атакованном БПЛА, находится под контролем

Клычков: ситуация на объекте инфраструктуры в Орловской области под контролем

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РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ситуация на объекте топливной инфраструктуры после ночной атаки ВСУ находится под контролем. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ситуация на объекте находится под контролем. Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона. Сотрудники оперативных служб продолжают свою работу», – отметил Клычков.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на «фейковые» новости и поддерживать российских бойцов, которые днем и ночью защищают Орловскую область от агрессии.

До этого Клычков сообщил, что на объекте топливной инфраструктуры, где произошел пожар в результате ночной атаки украинского беспилотника, возгорание локализовано.

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку дронами по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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