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На Западе признали, что экономика России находится в хорошей форме

Журналист Боуз: экономика России находится в хорошей форме, несмотря на санкции

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Российская экономика, несмотря на введенные санкции, демонстрирует стабильность. Об этом на своей странице в соцсети написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Сейчас против России направлено наибольшее количество санкций в мире. Тем не менее, экономика страны, вопреки заявлениям западных СМИ, чувствует себя достаточно хорошо,» — отметил журналист.

По мнению журналиста, информация, распространяемая в «проплаченных» западных медиа, является ложной и манипулятивной.

14 декабря президент России Владимир Путин отметил, что введенные против РФ беспрецедентные санкции со стороны Запада не оказали негативного влияния на ее развитие.

12 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что западные антироссийские санкции представляют собой лишь театральное действие, и что Россия уже адаптировалась к этим ограничениям.

Ранее Турция подала заявку на выход из санкционного списка США по Газпромбанку.

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