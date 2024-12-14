В Москве на внешней стороне ТТК столкнулись три автомобиля

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) вблизи улицы Новая Башиловка произошла дорожная авария с участием трех автомобилей. В результате инцидента движение затруднено на расстоянии 7 километров, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«На внешней стороне ТТК (в районе ул. Новая Башиловка, д. 3) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в посте.

Трафик на данном участке затруднен, и автомобилисты могут передвигаться только по двум из четырех доступных полос.

Утром 14 декабря в Москве произошла массовая авария на Кутузовском проспекте. Столкнулись как минимум три автомобиля, один из них — каршеринг. На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи и ГИБДД.

10 декабря автомобильная авария произошла на Ленинском проспекте в Москве. Движение в районе ДТП было частично перекрыто, функционировали две полосы из пяти.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве.