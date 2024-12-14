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Назван критерий, по которому «Спартак» является худшим клубом РПЛ

CIES: «Спартак» является худшим клубом РПЛ по трансферному балансу с 2015 года

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг худших клубов по трансферному балансу с 2015 года.

Московский «Спартак» по этому показателю является худшим клубом, занимая 33-е место. Отрицательный баланс красно-белых составил €68 млн. «Краснодар» и «Зенит» имеют показатель минус €61 млн.

Худшим клубом по трансферному балансу стал французский «ПСЖ» (минус €68 млн).

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее была названа причина успеха «Спартака» в РПЛ.

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