На Мальдивах ввели запрет на вейпинг

С 15 декабря в Мальдивской Республике вступит в силу запрет на вейпинг. Об этом сообщает местное издание Press.

Запрет вводится в соответствии с первой поправкой к Закону о борьбе с табаком, принятой парламентом 12 ноября.

Законопроектом запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и деталей, предназначенных для использования с такими устройствами. За нарушение закона предусмотрены штрафы.

Отмечается, что таможенная служба Мальдив будет контролировать соблюдение правил, конфискуя такие устройства и сопутствующие материалы.

В начале декабря в Минздраве призвали полностью запретить в России продажу сигарет и вейпов. По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Маринэ Гамбарян, для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции нужны не половинчатые меры, а полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление всей электронной никотинсодержащей продукции.

Ранее названы необратимые последствия курения электронных сигарет.