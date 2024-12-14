Кадыров рассказал о ликвидации украинских солдат, отказавшихся сдаться в плен

Два бойца украинской армии, отказавшиеся сдаться в плен, были ликвидированы в южной части Часова Яра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На южном направлении Часов Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС России, под командованием батальона «Шустрого» из легендарного спецназа «АХМАТ», успешно нейтрализовали двух украинских боевиков, не пожелавших сдаться нашим бойцам», — написал Кадыров.

Он добавил, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться». По словам Кадырова, сдача в плен — это «единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни».

13 декабря Кадыров сообщил, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вместе с военными 4-й бригады ЛНР уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в направлении Часового Яра в Донецкой народной республике. По его словам, противник был обнаружен в лесу.

Ранее три солдата ВСУ сдались в плен российской армии в Курской области.