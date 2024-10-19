Израиль опроверг слухи об освобождении заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за сутки опровергла сообщения о спасении заложников из плена боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Представитель ЦАХАЛ еще раз уточняет, что заложники не были спасены», — говорится в сообщении.

Распространение ложных слухов наносит ущерб семьям похищенных, подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ. Там также призвали общественность воздержаться от этого.

Израиль опровергал подобные сообщения накануне вечером.

Сегодня в 19:00 по местному времени по всему Израилю пройдут митинги с требованием о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Родственники заложников и антиправительственные активисты, как сообщает Times of Israel, призвали общественность присоединиться к их еженедельному митингу с требованием заключить мирное соглашение.

Накануне ХАМАС пообещал освободить заложников после прекращения агрессии против Газы.

Ранее Боррель заявил, что ликвидация главы ХАМАС открывает перспективу для перемирия.