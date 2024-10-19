Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко поднял тему необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Он отметил, что американские конгрессмены в частных беседах выражают сомнения в наличии проблем с мобилизацией на Украине.

«Мы даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет?» — рассказал он.

По его словам, американские конгрессмены считают, что либо на Украине нет проблем с мобилизацией, либо в Киеве боятся предпринимать кардинальные решения.

Сам Костенко считает, что с 20 лет человек «уже может стать солдатом».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста в стране. По его словам, вводить подобные изменения не планируется, кроме того, они опасны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее Зеленский признал отток молодежи с Украины.