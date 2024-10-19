Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить

Нетаньяху после атаки дрона заявил, что Израиль будет идти вперед до победы

close
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страну «ничто не остановит», она будет идти вперед до победного конца. Видеообращение с главой израильского кабмина распространил его офис.

В видео Биньямин заявил, что Израиль ведет войну за свое существование, поэтому страна продолжит идти вперед, до конца, ее ничто не остановит.

Утром 19 октября беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарии был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее армия Израиля заявила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы».

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами