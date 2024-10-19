Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страну «ничто не остановит», она будет идти вперед до победного конца. Видеообращение с главой израильского кабмина распространил его офис.

В видео Биньямин заявил, что Израиль ведет войну за свое существование, поэтому страна продолжит идти вперед, до конца, ее ничто не остановит.

Утром 19 октября беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарии был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее армия Израиля заявила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы».