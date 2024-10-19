Подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

Российские бойцы также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Украинская армия потеряла более 350 солдат, два автомобиля, 105-мм орудие L-119 британского производства, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 американского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

18 октября Минобороны сообщало, что бойцы подразделения группировки «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Невское в Луганской народной республике.

Всего за время российской специальной военной операции ВСУ потеряли 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и другой техники.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.