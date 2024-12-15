Подразделения группировки российских войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Партизан». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские войска нанесли поражение механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде территориальной обороны. По данным министерства, украинские военнослужащие располагались в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле Донецкой народной республики (ДНР). Также подразделения «Востока» отразили четыре попытки контратаки штурмовых групп ВСУ.

«ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и 80-мм установку реактивной системы залпового огня «Партизан», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что российские военные в течение суток вывели из строя четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые ВСУ получили от западных стран. В ведомстве рассказали, что удары по технике украинских формирований нанесли оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ совместно с артиллерийскими расчетами.

Ранее под Константиновкой уничтожили крупный опорный пункт ВСУ.