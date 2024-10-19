Пленный заявил, что украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС

Командование Вооруженных сил Украины заставляет мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области, в беседе с РИА Новости.

«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации», — поделился он.

Озимов рассказал, что он с сослуживцами отказывался выполнять эти работы.

«Но начальство приехало, сказало: «Нас это не интересует»», — сообщил пленный.

В итоге они в составе монтажной роты работали над строительством укреплений по полтора часа в течение примерно трех месяцев, отметил Озимов.

Украинские военкомы выдали ему повестку в армию возле супермаркета.

«Мне вручили. Попал в инженерные войска. Не был в «учебке», сразу отправили на полигон, мы там сутки побыли», — добавил Озимов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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